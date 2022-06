”வேலை கொடுங்க.. இல்ல உயிரை எடுங்க” அக்னிபாத் திட்டத்துக்கு எதிரான போராட்டத்தில் இளைஞர்கள் முழக்கம்

English Summary

Union BJP government is playing PUBG with us - Protest in Bihar against agnipath scheme : இந்திய ராணுவத்துக்கு ஆள் சேர்க்கும் மத்திய அரசின் புதிய அக்னிபாத் திட்டத்துக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து பீகாரில் ராணுவத்தில் சேர தயாராகி வரும் இளைஞர்கள் சாலை மற்றும் ரயில் மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.