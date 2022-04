பெரம்பலூரில் சிறுமிக்கு காதல் தொல்லை... தட்டிக்கேட்ட தந்தை மீது வெடிகுண்டு வீசிய இளைஞர் கைது

English Summary

Peranalur crime news: (ஒருதலைக்காதல் பெற்றோர் மீது நாட்டு வெடிகுண்டு வீச்சு) The incident where a country bomb was hurled at the parents of a teenager who harassed a schoolboy claiming to be in love has caused tension. Police arrested the youth who threw the bomb and seized 23 country bombs from him.