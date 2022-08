பாருங்க.. இலவச வீடு திட்டத்திற்கு காமராஜர் பெயரை நீக்கிய புதுச்சேரி அரசு! திமுக, காங்கிரஸ் எதிர்ப்பு

English Summary

Debate in Puducherry assembly for removing Kamarajar name in free home plan: இலவச வீடு வழங்கும் திட்டத்துக்கு வைக்கப்பட்டிருந்த தமிழ்நாடு முன்னாள் முதலமைச்சர் காமராஜர் பெயரை நீக்கிவிட்டு பிரதமர் என்ற பெயர் மாற்றியது தொடர்பாக புதுச்சேரி சட்டப்பேரவையில் ஆளுங்கட்சி - எதிர்க்கட்சி எம்.எல்.ஏக்கள் இடையே காரசார வாக்குவாதம் நடைபெற்றது.