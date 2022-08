புதுச்சேரி பட்ஜெட்... இல்லத்தரசிகளுக்கு மாதம் ரூ.1000..மாணவர்களுக்கு இலவச லேப்டாப் -ரங்கசாமி அதிரடி

English Summary

Puducherry budget 2022: Rs.1000 per month for housewives CM Rangasamy Anouncement: புதுச்சேரி பட்ஜெட் 2022-2023( புதுச்சேரி முதல்வர் ரங்கசாமி வாசித்த பட்ஜெட் உரையின் முக்கிய அம்சங்கள்)Puducherry Chief Minister Rangasamy has announced in the budget that Rs.1000 per month will be given to heads of families below the poverty line. Chief Minister Rangaswamy has also announced that free laptops will be given to the students of Plus 1 and Plus 2.