புள்ளைக்கு குறி பாக்கனும்..உள்ளே போ! சிறுமியின் தாயை மிராட்டி அனுப்பிய ‘பழனி’! படபடத்த புதுக்கோட்டை!

English Summary

Pudukottai police have arrested a priest who sexually assaulted a 15-year-old girl claiming to cure her with a special pooja ;சிறப்பு பூஜை மூலம் குணமாக்குவதாக கூறி 15 வயது சிறுமியை பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்கிய பூசாரியை கைது செய்துள்ளனர் புதுக்கோட்டை போலீசார்