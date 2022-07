தமிழுக்கு மாபெரும் “கவுரவம்”.. ஹஜ் யாத்திரையின் அரஃபா உரையை தமிழிலும் மொழிபெயர்க்க சவூதி அரசு முடிவு

English Summary

Hajj 2022: Arafat Khutbah will be translated and Broadcast in 14 languages including Tamil, Hindi, Spanish : புனித ஹஜ் யாத்திரையின் முக்கிய நிகழ்வுகளில் ஒன்றான அரஃபா உரையை தமிழ் மொழியிலும் மொழி பெயர்க்க சவூதி அரேபிய அரசு முடிவு செய்து இருக்கிறது.