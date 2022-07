ஜமால் கொலைக்கு நீங்களே பொறுப்பு.. சவுதி இளவரசரிடம் வெளிப்படையாக சொன்ன அமெரிக்க அதிபர்!

English Summary

You are the responsible for Jamal Khashoggi's - US President Joe biden open talk against Saudi crown prince: பத்திரிகையாளர் ஜமால் கசோகி மரணத்துக்கு சவூதி அரேபியாவின் பட்டத்து இளவரசர் முஹம்மது பின் சல்மானே பொறுப்பு என்று அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன் தெரிவித்து உள்ளார்.