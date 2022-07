மேட்டூர் அணை நீர்மட்டம் 100 அடியை எட்டியது.. 15,000 கன அடி நீர் திறப்பு.. வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை

English Summary

15000 cubic feet of water released from Mettur Kaveri dam as inflow increased. மேட்டூர் அணை நீர்மட்டம் 100 அடியை எட்டியது. இதையடுத்து காவிரி டெல்டா பாசனத்துக்காக 15,000 கன அடி நீர் மேட்டூரில் திறக்கப்பட்டுள்ளது.