சுத்தி சுத்தி நின்னுட்டு! எடப்பாடியையே ஒரு நொடி அதிர வைத்த மூர்த்தி.. இதான் பவர் காட்டுறது! வீடியோ

English Summary

How did AIADMK cadres welcome Edappadi Palanisamy amid a leadership crisis in party? சேலத்தில் இன்று அதிகாலை அதிமுக நிர்வாகிகளுடன் எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஆலோசனை செய்தார். மாவட்ட செயலாளர் இளங்கோவன், எம்பி தம்பிதுரை உள்ளிட்டோருடன் எடப்பாடி ஆலோசனை செய்தார்.