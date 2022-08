சேலம் அருகே சாலை விபத்து..ஆம்னி வேன் மீது தனியார் பேருந்து மோதியதில் 6 பேர் பலி..6 பேர் பலத்த காயம்

English Summary

Omni bus collided with car near Salem 6 killed and 6 seriously injured:( சேலம் அருகே ஆம்னி வேன் மீது தனியார் பேருந்து மோதி விபத்து 6 பேர் உயிரிழப்பு 6 பேர் படுகாயம்) A private bus collided with an omni van near Attur, killing 6 people including 4 women in the van. 6 more people who were seriously injured in the accident have been sent to Salem Hospital for further treatment.