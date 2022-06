பாஜக இன்னும் வளரல.. தமிழகத்தில் ரியல் எதிர்க்கட்சி நாங்கள் தான்! பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் பரபர

English Summary

PMK Chief Anbumani Ramadoss says BJP is not developed party in tamilnadu: (பாஜக வளர்ச்சி அடையவில்லை என்று கூறிய பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ்) Anbumani Ramadoss says Karunanidhi is a national leader.