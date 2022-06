அரசு தந்த பட்டா இங்கே... நிலம் எங்கே? 16 ஆண்டுகளாக வீடின்றி அல்லாடும் சேலம் மக்கள் - ஆட்சியரிடம் மனு

English Summary

Salem people who had Home patta without land for 16 years: 16 ஆண்டுகளாக அரசு பட்டா பெற்றும், உரிய நிலத்தில் குடியேற முடியாமல் பரிதவிக்கும் 130 குடும்பங்களை சேர்ந்தவர்கள் அறப்போர் இயக்கத்தினருடன் சேலம் மாவட்ட ஆட்சியரை சந்தித்து கோரிக்கை விடுத்தனர்.