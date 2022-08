அப்போ அண்ணாமலை? தமிழிசை கையெழுத்து எப்படி வந்தது? கொங்கில் ஏற்பட்ட குழப்பம்.. பதறிய காவிகள்!

English Summary

Why did Tamilisai Soundararajan sign in BJP members card in Salem function?சேலத்தில் பாஜக நிர்வாகிகள் சிலரின் நியமனம் கட்சி நிர்வாகிகள் இடையே குழப்பத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.