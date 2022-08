சிக்கல்.. உடனே போகணும்.. சுதாரித்த எடப்பாடி.. அவசரமாக சேலத்திற்கு போனது ஏன்? பரபரப்பு காரணம்!

English Summary

Why does Edappadi Palanisamy go to Salem suddenly? What is the reason? எடப்பாடி பழனிசாமி திடீரென சேலத்திற்கு சென்றதிற்கு பின் முக்கியமான சில காரணங்கள் இருப்பதாக அவருக்கு நெருக்கமான வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.