கழிப்பறை காசிலும் கையாடல் - பல லட்சம் மோசடி செய்ததாக 9 வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்கள் மீது வழக்கு

English Summary

Case against 9 BDO's in cheating allegation on PM's Free toilet scheme in Sivagangai: மறவமங்கலம் ஊராட்சியில் மத்திய அரசின் இலவச கழிப்பிடம் திட்டத்தில், பல லட்சம் ரூபாய் மோசடி செய்ததாக வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்கள் (பி.டி.ஓ.) 9 பேர் மீது, சிவகங்கை லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர்.