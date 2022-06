அன்று ”முப்பாட்டன் முருகன்”, இன்று ”கிருஷ்ண பரமாத்மா” பேரன் - சீமான் அறிவித்த ஆன்மீக அரசியல்

English Summary

I'll be incarnation of Lord Krishna for people - Seeman talks in Karaikudi: அநீதி, அநியாகம், அக்கிரம் நடக்கும்போதெல்லாம் கிருஷ்ண பரமாத்மாவின் வாரிசாக நான் அவதாரம் எடுத்து மக்களை காப்பாற்றுவேன் என நாம் தமிழர் கட்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் அறிவித்து இருக்கிறார்.