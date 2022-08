அங்கே இருக்கும் எல்லோரும் நல்லா இருக்கனும்! டேவிட் வார்னரின் விநாயகர் சதுர்த்தி வாழ்த்து!

English Summary

While the Vinayagar Chaturthi festival is being celebrated with enthusiasm, Australian cricketer David Warner's Vinayagar Chaturthi greetings are being shared by many on social media; விநாயகர் சதுர்த்து விழா உற்சாகமாக கொண்டாடப்பட்டு வரும் நிலையில் ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் வீரரான டேவிட் வார்னரின் விநாயகர் சதுர்த்தி வாழ்த்து சமூக வலைதளங்களில் பலராலும் பகிரப்பட்டு வருகிறது.