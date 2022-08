எத்தனை தடவ சொல்லியும் கேட்கலையே! அருள்மொழியால் வந்த அரவிந்துக்கு வந்த வினை! திடுக்கிட வைத்த சிசிடிவி

English Summary

CCTV footage of the youth who killed the man who was in contact with his wife in Ampur of Tirupathur district and escaped. ; திருப்பத்தூர் மாவட்டம் ஆம்பூரில் மனைவியுடன் தொடர்பில் இருந்த நபரை அறிவாளால் வெட்டிவிட்டு தப்பிச் சென்ற இளைஞர் குறித்து சிசிடிவி காட்சி