ஒரே சத்தம்.. மாடியில் போன் பேசும்போதே நடந்த சம்பவம்.. துடிதுடித்த இளைஞர்.. செங்கல்பட்டில் பரபரப்பு

English Summary

Chengalpattu: A man injured due to a phone blast while using it. செங்கல்பட்டில் மொட்டை மாடியில் நின்று போன் பேசிக்கொண்டு இருந்தவருக்கு திடீரென உடலில் படுகாயங்கள் ஏற்பட்ட சம்பவம் பெரிய பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.