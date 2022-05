சர்ச்சைகளை வென்ற தருமபுரம் ஆதீனம்...பட்டினப்பிரவேசம் விழா கொடியேற்றம் - மே 22ல் பல்லக்கு சேவை

English Summary

Dharmapuram Aadheenam Pattinapravesam Pallaku Sevai: (தருமபுரம் ஆதீனம் பட்டினப்பிரவேசம் பல்லக்குசேவை)The flag hoisting ceremony of the Gnanambika Sametha Sriganapuriswara Swamy Temple at Dharmapuram Aadeenathirumadam begins today. The main event, the starvation dental service, will take place on the night of May 22nd.