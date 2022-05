கல்குவாரி விபத்து.. 300 அடி ஆழத்தில் 15 மணி நேரமாக கண்முன்னே ஊசலாடும் உயிர்! ஊர் கூடி கலங்கும் சோகம்

English Summary

Fire service department tries to save who trap in 300 feet quarry. நெல்லை கல்குவாரி விபத்து மீட்பு பணியில் 15 மணி நேரமாக கண்முன்னே ஊசலாடிக் கொண்டிருக்கும் இளைஞரின் உயிரை ஊரே கூடி நின்றும் மீட்க முடியாத அவலம் ஏற்பட்டுள்ளது.