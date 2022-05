நாத்திகர் கட்டுப்பாட்டில் ஸ்டாலின்.. பட்டின பிரவேச தடை இந்து விரோதம் -இந்து முன்னணி தலைவர் ஆவேசம்

English Summary

Hindu munnani leader told TN CM Stalin is the control of Atheists: பட்டினப்பிரவேசம் நிகழ்ச்சியை தடை செய்ததன் மூலம் இந்துக்கள் பண்பாட்டை அழிக்கும் நோக்கத்துடன் திமுக அரசு செயல்பட்டு மடாதிபதிகளை மிரட்டுவதாக மயிலாடுதுறையில் இந்து முன்னணி மாநில தலைவர் சுப்பிரமணியம் தெரிவித்துள்ளார்.