அன்று கனகசபை..இன்று கணக்கு ஆய்வு..சிதம்பரம் நடராஜர் கோயில் தீட்சிதர்களுக்கு அறநிலையத்துறை அட்டாக்

English Summary

HRCE Department Notice to Chidambaram Natarajar Temple Deekchithar‬: ( சிதம்பரம் நடராஜர் கோவிலில் இந்து சமய அறநிலையத்துறை 2 நாட்கள் ஆய்வு) A 2-day inspection is to be carried out on whether the Natarajar Temple is being administered as per the rules. A team set up on behalf of the Hindu religious and charitable endowments Department is scheduled to inspect the Chidambaram Natarajar Temple on June 7 and 8.