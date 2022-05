காடுகளை பாதுகாக்க வேண்டும்.. இணைந்து பணியாற்றவும் தயார்! சென்னை ஐகோர்ட் தலைமை நீதிபதி பளீச்

English Summary

Madras High court chief justice Munishwar Nath Bhandari about steps taken to preserve forest: (தமிழ்நாட்டில் வனங்களை பாதுகாப்பது குறித்து நீதிபதி முனீஸ்வர் நாத் பண்டாரி ) Munishwar Nath Bhandari on tamilnadu forests