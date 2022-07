அப்போ விளம்பரம் தந்தாங்களே! எப்ஐஆரை மாத்தணும்! கள்ளக்குறிச்சி பள்ளி மீது ஆணையம் புகார்.. 3 கேள்விகள்

English Summary

What are the 3 questions raised about the Kallakurichi school after today's investigation? கள்ளக்குறிச்சி பள்ளியில் இன்று ஆய்வு நடத்திய மாநில குழந்தைகள் பாதுகாப்பு ஆணையத்தின் தலைவர் சரஸ்வதி சில முக்கியமான குற்றச்சாட்டுகளை அடுக்கினார்.