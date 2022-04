தஞ்சை தேர் விபத்து: கதறியழுத உறவுகள்... நேரில் ஆறுதல் வழங்கி ஆய்வு செய்த முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்

English Summary

CM MK Stalin went Thanjavur and inspected the place where chariot accident took place: தேர் விபத்தில் சிக்கி 11 பேர் உயிரிழந்த நிலையில், முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தஞ்சாவூர் சென்று பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு ஆறுதல் தெரிவித்து நிவாரண உதவி வழங்கியதுடன், விபத்து நேர்ந்த பகுதிக்கு நேரில் சென்று ஆய்வு செய்தார்.