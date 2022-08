FACT CHECK: அமைச்சர் அன்பில் காருக்காக.. ஆம்புலன்ஸ் காக்க வைக்கப்பட்டதா? அணைக்கரையில் நடந்தது என்ன?

English Summary

Did Ambulance make wait in line for Minister Anbil Mahesh Car in Anaikarai. அணைக்கரை பாலத்தில் அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் வருகைக்காக ஆம்புலன்ஸ் ஒன்று காக்க வைக்கப்பட்டதாக புகார் எழுந்துள்ளது.