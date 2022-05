பல்லக்கு தூக்க தடை.. அமைச்சர்கள் ரோட்டுல நடக்க முடியாது.. மன்னார்குடி ஜீயர் பகிரங்க வார்னிங்

English Summary

Mannargudi Jeeyar warns TN Minister those couldn't walk on streets if they indulge in anti hindu activities: இந்து விரோத செயல்களில் ஈடுபட்டால் தமிழ்நாட்டில் எந்த அமைச்சர்களும் சாலைகளில் நடக்க முடியாது என மன்னார்குடி ஜீயர் செண்டலங்கார செண்பக மன்னார் ஸ்ரீ ராமனுஜர் எச்சரிக்கை விடுத்து உள்ளார்.