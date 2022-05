பாண்டியன் எக்ஸ்பிரஸ்: இனி சென்னை டூ மதுரை அல்ல.. சென்னை டூ போடி - இது ஓ.பி.ரவீந்திரநாத்தின் கோரிக்கை

English Summary

ADMK MP O.P.Ravindranath told that he should request that Pandiyan express train should extended upto Bodinayakkanur: சென்னையிலிருந்து மதுரைக்கு இயக்கப்படும் பாண்டியன் எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலை தேனி மாவட்டம் போடி வரை இயக்க வலியுறுத்துவேன் என அதிமுகவை சேர்ந்த மக்களவை உறுப்பினர் ஓ.பி.ரவீந்திரநாத் தெரிவித்துள்ளார்.