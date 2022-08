சம்போ சிவ சம்போ! காதலுக்கு கார் கொடுத்து உதவிய உடன்பிறப்பு! அம்போவென நின்ற ஸ்கார்ப்பியோ கார் எரிப்பு

English Summary

The police have registered a case after the police station set fire to the car of a DMK official who had come to the aid of a romantic couple ; காதல் ஜோடிக்கு உதவிக்கு வந்த திமுக பிரமுகரின் காரை காவல்நிலையம் முன்பே தீ வைத்து எரித்த சம்பவத்தால் பரபரப்பு ஏற்பட்ட நிலையில் இதுகுறித்து போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளனர்.