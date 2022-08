“சீஃப் கெஸ்ட்” சிவாங்கி.. திரண்ட ரசிகர்கள்! திணறிய தேனி - வாகன ஓட்டிகள் புலம்பல்

English Summary

Traffic jam in Theni after fans surrounded Actor and Singer Sivangi: கம்பம் நகரில் நகைக்கடை திறப்பு விழாவுக்கு வருகை தந்த நடிகையும் பாடகியுமான சிவாங்கியை பார்ப்பதற்கு ஏராளமான பொதுமக்கள் கூடியதால் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.