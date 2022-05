ஓடும் காரிலிருந்து சர்ரென பறந்து விழுந்த டயர்! அடுத்து நடந்த அதிர்ச்சி சம்பவம்! பரபர சிசிடிவி காட்சி

English Summary

Watch a video of a tire jumping out of a car and rammed on people in Theni. தேனியில் ஓடும் கார் ஒன்றில் இருந்த டயர் அருகில் இருந்த மக்கள் மீது விழுந்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.