தமிழ்நாட்டிற்கு குட்நியூஸ்.. சரியாக நேரம் பார்த்து மத்திய அரசு வெளியிட்ட அறிவிப்பு.. நல்ல முன்னெடுப்பு

English Summary

(தமிழ்நாட்டில் மேலும் ஒரு யானை காப்பகத்தை அறிவித்தது மத்திய அரசு); The central government has declared the Agathiya Hills in Tirunelveli district of Tamil Nadu as an elephant sanctuary. While there are already 4 elephant sanctuaries in Tamil Nadu, another new sanctuaries has been created.