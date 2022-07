இல்லம் தேடிக் கல்வி! 2 லட்சமாவது மையத்தை திருவண்ணாமலையில் தொடங்கி வைத்தார் முதல்வர் ஸ்டாலின்!

English Summary

Stalin will inaugurate the 2 lakhth center of Illam thedi Kalvi Scheme: இல்லம் தேடிக் கல்வி திட்டத்தின் 2 லட்சமாவது மையத்தை திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் முதல்வர் ஸ்டாலின் இன்று தொடங்கி வைத்துள்ளார்.