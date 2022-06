முகூர்த்த நேரம் முடியப் போகுது அவரை வரச் சொல்லுங்க! கட்சி நிர்வாகி இல்ல விழாவில் மாஸ் காட்டிய இபிஎஸ்

English Summary

An enthusiastic welcome to EPS in Thiruvarur: திருவாரூரில் அதிமுக நிர்வாகி இல்ல மண விழாவை தலைமை தாங்கி நடத்தி வைத்த எடப்பாடி பழனிசாமி, முகூர்த்த நேரம் முடியப் போகும் தருவாயில் சென்று மாங்கல்யம் எடுத்துக் கொடுத்து மணமக்களை வாழ்த்தினார்.