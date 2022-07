”துரோகிகள்” அட்ரஸ் இல்லாம போயிட்டாங்க.. அதிமுக பிளவுக்கு காரணம் சொன்ன காமராஜ்! அதுவும் சசிகலா ஊரில்

English Summary

Former ADMK minister Kamaraj speech in Mannargudi about party clash: அதிமுகவிற்கு துரோகம் செய்த தலைவர்களில் ஒருவரும் முகவரி இல்லாமல் போய்விட்டனர் என மன்னார்குடியில் நடைபெற்ற அதிமுக நிர்வாகிகள் ஆலோசனை கூட்டத்தில் முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.காமராஜ் பேசியுள்ளார்.