அமமுக உடன் கூட்டணியா? அடுத்த தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் யார்? - ‘பரபர’ பதில் சொன்ன கே.எஸ்.அழகிரி!

English Summary

Tamil Nadu Congress Committee President KS Alagiri has said that he would welcome Karti Chidambaram as the President of TNCC : தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவராக கார்த்தி சிதம்பரம் வந்தால் அதை வரவேற்போம் என கே.எஸ்.அழகிரி தெரிவித்துள்ளார்.