புதிய சர்ச்சையில் அதிமுக மாஜி காமராஜ்.. “கொலை முயற்சி” - திருவாரூர் எஸ்பியிடம் பரபரப்பு புகார்

English Summary

Resident from Thiruvarur complaint against AIADMK former Minister Kamaraj: அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.காமராஜ் உள்பட 3 பேர் மீது பண மோசடி மற்றும் கொலை முயற்சியில் ஈடுபட்டதாக திருவாரூர் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளரிடம் புகார் அளித்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.