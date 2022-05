பரபரப்பு! ஆளுநர் வரும் முன் தியாகராஜர் கோயிலில் நடந்த சம்பவம்! துரிதமாக செயல்பட்ட போலீஸ்! என்னாச்சு

English Summary

Tension prevailed for some time near Sri Thyagarajaswamy Temple main entrance as hundreds of honeybees started attacking during Governor R.N.Ravi visit: (திருவாரூர் தியாகராஜர் கோயிலுக்குச் சென்ற தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி) Tamilnadu Governor R.N.Ravi's visit to Sri Thyagarajaswamy Temple.