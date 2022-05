அப்ப மட்டும் போய் பார்க்க கூடாது.. ஹோட்டலில் இரவு நடந்த மீட்.. அழுத்தி சொன்ன ஸ்டாலின்.. என்னாச்சு?

English Summary

What did CM Stalin say during the hotel meeting yesterday in his delta trip? டெல்டாவிற்கு பயணம் மேற்கொண்டு இருக்கும் முதல்வர் ஸ்டாலின் இன்று சென்னை திரும்பும் நிலையில் நேற்று இரவு தனது ஹோட்டல் அறையிலேயே முக்கிய நிர்வாகிகளை சந்தித்து பேசினார்.