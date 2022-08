திருப்பூரில் ‘பாபநாசம்’ குடும்பத்துடன் கள்ளக்காதலனின் கதை முடித்த ஒத்த ரோசா! பதறி போன பொங்குபாளையம்!

English Summary

The young woman gave a sensational confession to the police that she along with her husband killed and buried the adulterer as he was torturing her and the children ; தன்னையும், குழந்தைகளையும் கொடுமைப்படுத்தி வந்ததால் கணவனுடன் சேர்ந்து கள்ளக்காதலனை கொன்று புதைத்ததாக போலீசில் இளம்பெண் பரபரப்பு வாக்குமூலம் அளித்துள்ளார்.