இயேசுவே உலக மக்களை காப்பாற்று.. தேசிய கொடியில் எழுதி ஏற்றிய ஆசிரியர்! கம்பி எண்ண வைத்த போலீஸ்

Police have arrested a private school teacher for insulting the national flag near Tarapuram in Tirupur district ; திருப்பூர் மாவட்டம் தாராபுரம் அருகே தேசிய கொடியை அவமதித்ததாக போலீசார் தனியார் பள்ளி ஆசிரியரை கைது செய்துள்ளனர்.