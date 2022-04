விபூதி இட்டு வந்த மாணவியை திட்டிய ஆசிரியை? மதமாற்ற முயற்சி என பெற்றோர் புகார்.. நடந்தது என்ன

English Summary

A class 6 student of a government school in Tamil Nadu's Tiruppur has alleged that she was harassed over her religious identity: (நெற்றியில் விபூதி இட்டு வந்த மாணவியைத் திட்டிய அரசுப் பள்ளி ஆசிரியை) Religion conversion to allegations in Tamilnadu.