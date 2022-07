திருப்பூர் மசூதி விவகாரம்.. ”உரிமையை விட மாட்டோம்” - வக்ப் வாரிய தலைவர் அப்துல் ரஹ்மான் உறுதி

English Summary

Tiruppur mosque seal issue - Wakf board chairman says that he never giveup after Tirupur muslims protest against sealing Mosque by corporation: நீதிமன்ற உத்தரவை தொடர்ந்து பள்ளிவாசலுக்கு சீல் வைக்க அதிகாரிகள் வந்ததை எதிர்த்து இஸ்லாமியர்கள் போராட்டம் நடத்திய நிலையில், பள்ளிவாசலை விட்டுக்கொடுக்க மாட்டோம் என்றும் சட்டப்படி அதை மீட்டெடுப்போம் எனவும் வக்ப் வாரிய தலைவர் அப்துல் ரஹ்மான் தெரிவித்துள்ளார்.