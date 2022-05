ஷவர்மா இருக்கட்டும்... திருச்சி பேக்கரியில் 155 கிலோ கெட்டுப்போன கேக் வகைகள் - அதிகாரிகள் ஷாக்

English Summary

155 Kilo of old food items in Trichy bakery - Officers sealed 2 places and took action: தில்லைநகரில் உள்ள பிரபல பேக்கரிக்கு சொந்தமான இடங்களில் அதிகாரிகள் நடத்திய ஆய்வில் 150 கிலோ கெட்டுப்போன கேக் வகைகள் மற்றும் இறைச்சிகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.