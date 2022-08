எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு திருப்பம் தருமா திருச்சி.. பரபரக்கும் நகரம்.. குவியும் அதிமுகவினர்!

English Summary

( திருச்சி வரும் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு உற்சாக வரவேற்பளிக்க அதிமுகவினர் திட்டம் ) Edapadi Palanisamy is Coming to Trichy Tomorrow. So, AIADMK is working to gather a large crowd to welcome Edapadi Palanisamy in Trichy