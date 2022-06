அதிகாரிகள் மெத்தனம்! ஆவேசமடைந்த ஆளுங்கட்சி எம்.எல்.ஏ.! திருச்சியில் நடுரோட்டில் அமர்ந்து தர்ணா!

English Summary

Inigo Irudayaraj MLA staged a protest in the middle of the road: திருச்சியில் மாநகராட்சி அதிகாரிகளின் அலட்சியமான போக்கை கண்டித்து ஆளுங்கட்சி சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஒருவரே சாலையில் அமர்ந்து தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.