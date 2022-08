அதிமுகவில் பாஜக தலையீடா? எல்லா குட்டியும் எங்க பக்கம்.. ஓபிஎஸுக்கு எதிராக பாய்ன்டை பிடித்த பழனிசாமி

English Summary

No BJP interference in ADMK - Edappadi Palanisamy confess in Trichy: ஆறுகுட்டி போல் எந்த குட்டியும் எங்கும் செல்லவில்லை என்றும், எல்லா குட்டிகளும் தங்களிடையே உள்ளது என்றும் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தெரிவித்து இருக்கிறார்.