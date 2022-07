எல்லாத்துக்கும் 10 ஆண்டுக்கால அதிமுக ஆட்சிதான் காரணம்! மின் கட்டண உயர்வு.. செஞ்சி மஸ்தான் விளக்கம்

English Summary

Senji Masthan about sending relief material to Sri lanka: (இலங்கைக்கு அனுப்பப்படும் உதவி பொருட்கள் அமைச்சர் செஞ்சி கே.எஸ்.மஸ்தான்) Tamilnadu minister Senji Masthan latest press meet in tamil.