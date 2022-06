படிக்க எளிமை..ஊக்கப்படுத்திய ஆசிரியர்கள்..எஸ்எஸ்எல்சி தமிழில் செண்டம் அடித்த துர்கா உற்சாகம்

English Summary

TN SSLC Result 2022 Tamil 100/100: (பத்தாம் வகுப்பு தேர்வில் தமிழில் 100 மதிப்பெண் எடுத்த திருச்செந்தூர் துர்கா) Durga, a student who got first mark in Tamil in the state in the Class X examination, said that it is easy to study Tamil. Durga a student of Tiruchendur Kanchi Sri Sankara Metric Higher Secondary School here, has pulled off a scoring 448 out of 500 in SSLC.